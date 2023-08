Berlin – Tag & Nacht: Toni und Vanessa nehmen Abschied!

Toni plant in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ für Vanessa eine ausgelassene Abschiedsparty, bei der sie einen Abend lang alle ihre Sorgen rund um das Loft vergessen können. Doch nach der Feier heißt es dann für die Schwestern Abschied nehmen, was beiden ziemlich schwerfällt.

Vanessa hat sich entschieden: Sie will Berlin so schnell es geht verlassen. Auch Toni kann nichts dagegen tun. Sie nimmt es wie es kommt und plant für ihre Schwester eine rauschende Abschiedsparty. Die Sorge, dass sie alle bald das Loft verlassen müssen, rückt dabei in den Hintergrund. Toni gelingt es tatsächlich, für Vanessa einen richtig tollen Abschied auf die Beine zu stellen.

Tränenreicher Abschied bei Toni und Vanessa

Dabei lässt sie sich nicht einmal von ihrem nervigen Spießer-Nachbarn unterkriegen. Schließlich kommt es zwischen den Schwestern zu einem tränenreichen Abschied. Toni muss Vanessa endgültig ziehen lassen. Zu ihrer großen Überraschung nimmt Sascha die Schuld für die Kündigung komplett auf sich. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.