Berlin – Tag & Nacht: Toni und Vanessa geraten in Streit!

Toni und Vanessa geraten in Streit, als Toni von Milla in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einen Job in London zugeteilt bekommt, den Vanessa selbst gerne hätte. Um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, überzeugt Toni Leif, in ihrer Abwesenheit Zeit mit Vanessa zu verbringen.

Toni bekommt leichte Zweifel, ob Vanessa ihren neuen Job im Matrix wirklich ernst nimmt. Sie will offensichtlich lieber feiern gehen, als sich mit Blick auf ihre Arbeit einen wenig zu schonen und auszuruhen. Toni muss ihr dafür leider die Quittung servieren. Das heißt: Sie treibt Vanessa unsanft aus dem Bett, denn eine Besprechung mit Milla steht an. Bei dem Meeting wird die Stimmung auch nicht besser, denn Milla schickt Toni spontan für einen ganz besonderen Auftrag eine Woche lang nach London.

Vanessa hätte gerne den Job gehabt

Eigentlich hätte Vanessa diesen Job gerne gehabt. Doch Milla lehnt das ab. Während Toni ihr Leid bei Leif loswerden kann, findet Vanessa in Tara eine unerwartete Lästerschwester. Toni ist trotzdem erleichtert, als sie Vanessas Laune doch noch heben kann. Denn Leif freut sich, nun mit Vanessa ein bisschen mehr Zeit verbringen zu können. Und das freut auch Vanessa. Somit kann Toni erleichtert nach London fliegen.