Berlin – Tag & Nacht: Toni stellt sich zwischen Vanessa und Leif!

Vanessa will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mehr Zeit mit Leif verbringen und überredet ihn zu einem Schäferstündchen in der Mittagspause. Eigentlich könnte es nicht besser für sie laufen, wenn da nicht auf einmal wieder Toni wäre, die sich zwischen die beiden stellt.

Nach einem viel zu hektischen und kurzen Morgen mit Leif beschließt Vanessa, sich die Zeit mit ihm einfach zurückzuholen. Kurzentschlossen taucht sie im Tattoo-Studio auf und hofft, Leif zu einer Pause überreden zu können. Doch er ist pflichtbewusst und macht ihr deutlich, dass er weiterarbeiten muss. So schnell gibt Vanessa allerdings nicht auf.

Vanessa könnte kaum glücklicher sein

Sie schafft es schließlich, Leif in seiner Mittagspause zu einem Schäferstündchen zu überreden. Dabei vergisst Leif nur zu gern die Zeit und lässt sich sogar eine Ausrede einfallen, warum er nicht zurück zur Arbeit kommt. Vanessa könnte glücklicher nicht sein, doch dann ist da auf einmal wieder Toni, die sich zwischen die beiden stellt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.