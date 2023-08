Berlin – Tag & Nacht: Toni steckt im Gefühlschaos!

Seit dem Kuss zwischen ihr und Leif steckt Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im Gefühlschaos. Nach einem unerwartet nahen Moment zwischen den Freunden, will Toni nun Leif endlich ihre Gefühle gestehen. Doch bevor es dazu kommen kann, sendet Leif völlig andere Signale.

Toni ist völlig durcheinander, nachdem sie die ganze Nacht an Leif und ihren Kuss denken musste. Überfordert von ihren plötzlichen Gefühlen, beschließt sie, sich abzulenken und Leif zukünftig aus dem Weg zu gehen. Doch als er Hilfe beim Kofferpacken braucht, kann Toni nicht anders, als ihrem Freund zu helfen. Plötzlich fühlt sich zu ihrer Erleichterung auch wieder alles wie früher an. Toni glaubt, kuriert zu sein – bis sie erneut einen sehr nahen Moment mit Leif erlebt und es zwischen ihnen ziemlich eindeutig brizzelt.

Gesteht Toni ihre Gefühle?

Milla rät ihr, Leif ganz offen ihre Gefühle zu gestehen. Doch als Toni genau das tun will, sendet Leif das eindeutige Signal, dass er Toni wirklich nur als Kumpel sieht, woraufhin sie sofort einen Rückzieher macht. Nun redet sie sich ein, dass es gut so ist, wie es ist. Auf keinen Fall will sie die Freundschaft mit Leif aufs Spiel setzen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.