Berlin – Tag & Nacht: Toni ist völlig überfordert!

Tonis Kampfeswille ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ geweckt, als ihr Vermieter ihr und den anderen WG-Bewohnern droht, sie bald aus dem Loft zu werfen. Ihre Freunde denken jedoch ans Aufgeben. Nur Vanessa hält zu Toni und schafft es, ihr wieder neuen Mut zu schenken.

Toni ist am Morgen denkbar unruhig, denn die Beschwerde des Nachbarn über ihre Party gestern gibt ihr ein mulmiges Gefühl. Das wird auch direkt bestätigt, als ihr Vermieter vor der Tür steht und allen Loft-Bewohnern eine deutliche Ansage macht: Noch ein Fehltritt und er kündigt ihnen! Tonis Kampfwille ist schnell wieder auf 180, wird aber von den anderen jäh gedämpft. Sie fragen sich, ob es wirklich noch Sinn ergibt, weiter zu kämpfen.

Toni setzt ihren Job aufs Spiel

Toni ist von der Situation so überfordert, dass sie im Hotel vor Wut beinahe ihren Job aufs Spiel setzt und von Vanessa den Kopf gewaschen bekommt. Es gelingt Toni letztlich nicht, die anderen davon zu überzeugen, das Loft nicht aufzugeben. Aber als Vanessa ihr versichert, dass sie immer an Tonis Seite sein wird, fällt deren Blick in die Zukunft doch wieder etwas optimistischer aus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.