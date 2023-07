Berlin – Tag & Nacht: Toni ist mit den Nerven am Ende!

Da sie sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ keine Handwerker leisten können, bleibt den Bewohnern der Loft-WG nichts anderes übrig, als die Reparatur der Toilette selbst in Angriff zu nehmen. Die ganze Arbeit bleibt an Toni hängen, die keine Ahnung hat, was sie tun muss.

Als am Morgen die Toilette im Loft kaputtgeht und ihr Vermieter sie eiskalt im Stich lässt, ist Tonis gute Laune schnell verflogen. Ohne die Unterstützung ihres Vermieters können sie sich eine Reparatur schließlich kaum leisten. Den Loft-Bewohnern bleibt nur noch übrig, die Reparatur selbst in Angriff zu nehmen. Und an wem bleibt das natürlich wieder hängen? An Toni!

Toni ist völlig genervt

Genervt nimmt Toni sich der ekligen Aufgabe an und muss dabei sowohl dummen Kommentaren als auch Badezimmerflutungen trotzen. Als sie schließlich gefrustet das Handtuch wirft, ist es Leif, der zum Helden mutiert und das Klo im Alleingang wieder freibekommt. Erleichtert, dass sie sich trotz ihres Vermieters nicht haben unterkriegen lassen, feiert Toni mit ihren Mitbewohnern Toiletten-König Leif! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.