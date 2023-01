Berlin – Tag & Nacht-Toni: Ihre Halbschwester Vanessa taucht plötzlich auf!

Nach Finns Auszug, muss sich Toni in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ auf die Suche nach einem neuen Mitbewohner machen. Als keiner ihrer Freunde zu ihr ins Loft ziehen möchte, verliert Toni langsam die Hoffnung – bis überraschend ihre Halbschwester Vanessa vor der Tür steht.

Finn zieht bereits wieder aus der WG mit Toni aus, weil kurzfristig etwas bei seinen Freunden frei geworden ist. Toni hat keine Wahl und muss ihn schweren Herzens ziehen lassen. Doch als ihr bewusst wird, welche finanziellen Schwierigkeiten damit auf die WG zukommen, beginnt die verzweifelte Suche nach einem neuen Mitbewohner.

Halbschwester Vanessa steht vor der Tür

Als selbst Franzi und Tara nicht ins Loft ziehen wollen, glaubt Toni, sich wieder einem Strom von WG-Bewerbern stellen zu müssen – bis plötzlich jemand vor ihr steht, mit dem sie nicht gerechnet hat: ihre Halbschwester Vanessa, die ihr PR-Studium in Los Angeles beendet hat und wegen eines Jobangebots wieder in Berlin ist. Toni reagiert unglaublich erleichtert. Nun kann sie ein vertrautes Gesicht in ihrem Leben begrüßen.