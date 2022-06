Berlin – Tag & Nacht: Toni gerät in Gefahr!

Toni ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sauer auf Connor, weil er eine WG-Intervention wegen ihrer Essensprobleme organisiert hat. Sie will sich auf einer Modelparty ablenken und lässt sich dort vom Fotografen Dylan zum Koksen überreden. Schon bald gerät Toni in Gefahr.

Toni fühlt sich verletzt und bloßgestellt, als Connor sie mit einer Intervention überrumpelt. Dabei soll ihr die gesamte WG wegen ihrer vermeintlich immer noch vorhandenen Essensprobleme ins Gewissen reden. Stinksauer heult sie sich bei Jenna aus und lässt sich von ihr zum Besuch genau der Modelparty überreden, zu der sie eigentlich gar nicht gehen wollte.

Dylan verführt Toni zum Koksen

Doch Toni braucht Ablenkung und findet sie auch in Person von Dylan, einem charmanten Modefotografen, der sie auf der Party anspricht. In ihrem Frust auf Connor lässt sie sich sogar zum Koksen verführen. Toni verliert alle Hemmungen und zieht nach wildem Feiern zu zweit mit Dylan weiter. Doch sie ist schlagartig ernüchtert, als ihr neuer Bekannter zudringlich wird.