Berlin – Tag & Nacht: Toni erwischt Dean & Olivia nackt!

Olivia geht es bei “Berlin – Tag & Nacht” auf die Nerven, dass Toni ständig aufkreuzt, wenn sie Zeit mit Dean verbringen will. Da sie ohnehin schon auf 180 ist, bringt eine Lappalie das Fass zum Überlaufen. Fest steht: Mit dieser Abreibung hatte Toni nicht gerechnet.

Olivia wird morgens mit voller Wucht aus dem Paradies gerissen, als Toni sie mit Dean nackt im Bad erwischt. Dean ist der Vorfall peinlich, was Toni genüsslich kommentiert. Olivia bekommt das direkt in den falschen Hals. Als Dean später zu allem Überfluss auch noch Toni mitbringt, als er mit Olivia an den See will, kocht langsam die Eifersucht hoch.

Olivia platzt der Kragen

Dass sich die Schwester von Dean hervorragend mit Toni zu verstehen scheint, wie Olivia bei einem Facetime-Anruf mitbekommt, macht die Sache nicht besser. Im Gegenteil: Olivia platzt schließlich der Kragen und sie staucht Toni nach allen Regeln der Kunst zusammen. Die sucht daraufhin völlig perplex das Weite. Für Dean ist das Maß voll: Er macht Olivia eindringlich klar, dass sie zu weit gegangen ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.