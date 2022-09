Berlin – Tag & Nacht-Toni: Dramatische Wende im Prozess!

Toni befürchtet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ am Tag der Urteilsverkündung das Schlimmste, doch der Prozess nimmt eine dramatische Wendung. Ein Model meldet sich aus dem Zuschauerraum und beschuldigt Dylan der sexuellen Belästigung. Weitere Frauen schließen sich an.

Toni befürchtet bei der Urteilsverkündung das Schlimmste und will den Tag nur noch hinter sich bringen. Beim Schlussplädoyer sieht zunächst alles danach aus, als würden sich ihre Befürchtungen bewahrheiten. Doch dann gibt es doch noch eine dramatische Wende.

Prozess wird auf den Kopf gestellt

Im letzten Moment ergreift nämlich eines der Models aus dem Zuschauerraum das Wort und beschuldigt Dylan offen der sexuellen Belästigung. Daraufhin melden sich nach und nach immer mehr ihrer Kolleginnen mit weiteren Anschuldigungen gegen den Fotografen. Damit wird der gesamte Prozess völlig auf den Kopf gestellt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.