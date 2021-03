Berlin – Tag & Nacht: Toni bringt sich in Gefahr!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” droht die Lage zu eskalieren. Denn die Aktivistengruppe will etwas in die Luft jagen – dabei könnte sich Toni in Gefahr bringen. Für Connor geht das eindeutig zu weit.

Als Aaron mit der Aktivistengruppe etwas in die Luft jagen will, geht das Connor zu weit. Er redet mit Engelszungen auf Toni ein, nicht an der gefährlichen Aktion teilzunehmen. Doch zu spät: Aaron hat sie schon auf seine Seite geholt.

Connor ist schockiert

Connor ist glücklich, dass es mit Toni wieder so wie früher ist. Doch dann werden die beiden zu einem weiteren Treffen der Aktivisten eingeladen. Connor bekommt einen Schock, als er hört, dass Aaron diesmal Größeres plant und etwas in die Luft sprengen will, um sich Aufmerksamkeit für ihre Sache zu verschaffen. Das geht ihm eindeutig zu weit.

Er bekniet Toni, ebenfalls nicht bei dieser Nummer mitzumachen – und ist sicher, dass auch ihr die geplante Aktion zu krass ist. Doch er irrt sich gewaltig. Denn als Aaron an Tonis Gewissen appelliert, lässt diese sich wieder einfangen und erklärt sich zu neuen Taten bereit… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.