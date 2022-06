Berlin – Tag & Nacht: Tom und Emmi schlafen miteinander!

Tom will sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zurückziehen, weil er weiß, dass für Emmi nur Freundschaft in Frage kommt. Sie möchte aber weiterhin gemeinsame Zeit mit ihm verbringen. Tom lässt sich darauf ein. Nach einem Motorradausflug schlafen die beiden miteinander.

Emmi ist verunsichert, wie sie nach Toms Gefühlsgeständnis vom Vorabend mit ihm umgehen soll. Als er von sich aus erklärt, dass er ihren Freiraum respektiert und sich zurückziehen will, weil er weiß, dass für Emmi nur Freundschaft in Frage kommt, ist sie allerdings enttäuscht. Tom tut ihr echt verdammt gut! Bestärkt von Franzi, will Emmi um diese Freundschaft kämpfen.

Die beiden landen im Bett

Sie ist erleichtert, als Tom sich freudig darauf einlässt, weiterhin Zeit miteinander zu verbringen. Nach einem Motorradausflug brennt die Luft zwischen Emmi und Tom dann aber so sehr, dass sie ihre Zweifel über Bord werfen und miteinander schlafen. Emmi ist danach erst recht verwirrt, weil nicht weiß, was sie für Tom empfindet. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.