Berlin – Tag & Nacht: Tim Rasch alias Nik verlässt die Serie!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ sind zahlreiche Darsteller zurückgekehrt. Doch nun kommt es in der RTLZWEI-Daily zu einem überraschenden Ausstieg: Tim Rasch alias Nik wird dem Kiez den Rücken kehren.

Fernadno dela Vega alias Fabrizio, Falko Ochsenknecht alias Ole oder auch Julia Jasmin Rühle alias JJ feiern derzeit ihr Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“. Und auch Sina Minou alias Caro und Ranndy Frahm alias Theo sind zurück. Doch nun steht ein Ausstieg bevor!

Nik verlässt die Stadt

Das kommt ziemlich überraschend: Nik wird die Stadt verlassen! Dabei hatte er es zuletzt richtig gut und ist zu Connor, Toni und Dean gezogen. Zuletzt bastelte er an seiner Musikkarriere. Nun hat er aber wohl den richtigen Durchbruch: Er erhält in der Folge am Mittwoch einen Anruf, dass er als DJ durch Europa touren kann. Es ist für ihn eine riesige Chance – und diese will er auch unbedingt nutzen.

Deshalb packt Nik seine Koffer und freut sich riesig und hat sofort zugesagt. In der kommenden Woche kommt auch Kim aus Mallorca wieder nach Berlin zurück. Sie hatte gehofft, dass sie sich wenigstens auf ihn verlassen kann – doch nun verllässt er die Stadt und muss mit der Clique rund um Connor in einer WG leben. Für Kim ist das eine Situation, welche sie kaum verkraften kann. Ob Tim Rasch nur eine Pause bei „Berlin – Tag & Nacht“ einlegt oder komplett aussteigt, wird sich noch zeigen.

Tim Rasch hatte auch noch andere Projekte

Neben der Schauspielerei hatte er noch andere Projekte. Gemeinsam mit Serienkollegin Laura Maack setzte er sich für Kinder in Syrien ein und sind gemeinsam in das Land gereist. „Ich wollte schon immer mal so ein Projekt machen. Ich habe nach der richtigen Organisation gesucht und dann habe ich mit Laura über ihren Aufenthalt gesprochen. Ich war so bewegt von dem, was sie erzählt hat, dass ich dann angefragt habe, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Dann habe ich ein paar Telefonate geführt und es musste auch mit RTLZWEI und filmpool gesprochen werden. Danach war alles schnell klar", erzählte Tim Rasch im Januar im exklusiven Interview mit KUKKSI.