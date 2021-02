Berlin – Tag & Nacht: Theo will um Peggy kämpfen!

Erst kürzlich ist Theo bei “Berlin – Tag & Nacht” wieder aufgetaucht. Joe hat ihm eine Budde besorgt, um ihn loszubekommen. Dabei führt er etwas im Schilde: Er will um Peggy kämpfen! Als Joe davon erfährt, ist er außer sich.

Joe (Lutz Schweigel) und Paula (Laura Maack) befürchten, dass Theo (Ranndy Frahm) dunkle Machenschaften verfolgt. Und wenig später erhärtet sich der Verdacht: Theo erklärt, dass er Peggy (Katrin Hamann) suchen und für sich zurückgewinnen will. Joe ist nach dieser Schock-News völlig durch den Wind.

Theo hat fiese Pläne

Als Joe am Morgen die Nachricht bekommt, dass Theo nicht zur Arbeit erschienen ist, will er das eigentlich an sich abperlen lassen. Aber sowohl er als auch Paula haben ein ungutes Gefühl und vermuten, dass Theo wieder irgendeinen Mist plant. Paula stellt wenig später erleichtert fest, dass die Pläne zum Glück nichts mit Jannes zu tun haben. Dafür trifft Theos Vorhaben Joe wie ein Schlag: Er will Peggy suchen und für sich zurückgewinnen. Joe ist nach dieser Offenbarung so außer sich, dass er beinahe auf sein Bike steigt und losfährt, um Peggy selbst zu suchen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.