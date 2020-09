Berlin – Tag & Nacht: Theo will sich der Polizei stellen!

Theo kommt bei “Berlin – Tag & Nacht” nicht klar, dass Jannes mit ihm nichts mehr zu tun haben will. Deshalb griff er zur Flasche und stürzte sich in den Alkohol. Im Suff hat er gegenüber Joe und Paula gestanden, dasss er er für das Feuer-Drama in der WG verantwortlich ist.

Theo verspricht seiner Schwester Paula hoch und heilig, dass er sich der Polizei stellen und sich für seine Tat verantworten wird. Eine Lüge, wie Paula später erfährt. Ihr bleibt keine Wahl: Schweren Herzens schaltet sie die Polizei ein.

Theo steckt hinter dem WG-Brand

Paula will nicht wahrhaben, dass wirklich Theo hinter dem WG-Brand steckt und stellt ihn zur Rede. Sie ist geschockt, als ihr Bruder seine Schuld tatsächlich zugibt. Theo verspricht ihr, sich zu stellen. Doch während Paula erschüttert Joes Verdacht bestätigt und nur mit Mühe verhindern kann, dass der sich umgehend rächt, plant Theo bereits seine Flucht. Verzweifelt sucht er Jannes ein letztes Mal auf und erklärt ihm vage, aus Berlin verschwinden zu müssen.

Paula ruft selbst die Polizei

Jannes schlägt daraufhin verwirrt bei Paula auf und erzählt ihr von Theos Plan. Sie kann nicht fassen, dass ihr Bruder sie schon wieder belogen hat. Als sie auch noch von Ole erfährt, dass Joe es nicht ausgehalten hat und sich Theo vorknöpfen will, ruft Paula entschlossen die Polizei.