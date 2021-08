Berlin – Tag & Nacht: Theo will die Hochzeit von Paula und Joe crashen!

Theo gibt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ die allergrößte Mühe, die Hochzeit von Joe und Paula zu torpedieren. Bei beiden sorgt er für jede Menge Verunsicherung. Doch dann drückt Joe mächtig aufs Tempo und überrascht Paula mit einem neuen Termin beim Standesamt.

Am Morgen leitet Joe sofort alles für die Scheidung von Peggy in die Wege. Doch gleich darauf erhält Paula in der Schnitte Besuch von Theo. Der erfährt von den Hochzeitsplänen und versucht nun, Paula zu verunsichern. Angeblich soll sie für Joe ja nur zweite Wahl sein. Kurz darauf wird Joe ebenfalls von Theo aufgesucht. Auch hier schlägt Theo wieder zu: Joe, so behauptet er, hat Peggy nie wirklich geliebt. Sonst würde er Paula jetzt nicht heiraten. Scheinbar cool lässt Joe das an sich abprallen.

Will Theo die Hochzeit zerstören?

Allerdings bekommt er mit, wie Paula diese Behauptungen treffen. Sie befürchtet, dass Theo ihnen die Hochzeit kaputt machen will. Nun fasst Joe kurzerhand einen Entschluss: Den vom Standesamt vorgeschlagenen kurzfristigen Termin, den er zuvor ausgeschlagen hatte, will er nun bestätigen. Auf diese Weise möchte er Paula überraschen. Und tatsächlich: Die Überraschung gelingt. Paula und Joe können es kaum erwarten, sich schon bald das Jawort zu geben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.