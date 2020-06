Berlin – Tag & Nacht: Theo macht sich an Peggy ran!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ läuft es bei Joe und Peggy absolut nicht rund. Zwischen dem Paar fliegen ordentlich die Fetzen und es kommt immer wieder zum Streit. Dann hat sie plötzlich ein Date mit Theo – ob es zum Liebes-Comeback kommt?

Joe und Peggy haben bei „Berlin – Tag & Nacht“ schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Früher führte das Paar eine On/Off-Beziehung, dann heirateten sie, es folgte später die Scheidung und schließlich das Liebes-Comeback. Zwischendurch war Peggy mit Theo zusammen – die Beziehung hielt jedoch nicht ganz so lange.

Peggy ist sauer auf Joe

Peggy ist auf Joe total sauer. Der Grund? Immer wieder haut er Machosprüche raus, welche Peggy sehr verletzen. Eine Versöhnung geht dann auch noch ziemlich in die Hose und dann taucht auch noch Theo auf, welches alles mitbekommt. Kurze Zeit später erhält Peggy einen Brief mit einer Entschuldigung und eine Einladung für ein Date – zunächst glaubt die Blondine, dass das von Joe kommt. Deshalb lässt sie sich auf das Treffen ein. Doch da hat sie sich gewaltig geirrt: Plötzlich steht Theo vor ihr. Will sich Theo etwa wieder an Peggy ranmachen? Oder kommt es sogar zum Liebes-Comeback? Das würde für ordentlich Zündstoff sorgen. Denn Joe wird sich das nicht gefallen lassen – heftiger Streit ist da wohl vorprogrammiert.

Liebes-Comeback zwischen Theo und Peggy?

Theo kommt wieder nach Berlin zurück, um sich um seinen Sohn Jannes zu kümmern. Nach der Trennung von Emmi hatte er einen Drogen-Rückfaöll und droht völlig abzurutschen. Ob Theo ihm helfen kann, bleibt fraglich – dafür könnte es möglicherweise zu spät sein. Doch in der Liebe scheint Theo dennoch nichts anbrennen zu lassen. Ob es tatsächlich zum Liebes-Comeback zwischen Peggy und Theo kommt, zeigt RTLZWEI ab dem 22. Juni 2020 um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.