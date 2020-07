Berlin – Tag & Nacht: Theo legt Feuer in der WG!

Die Bewohner bei „Berlin – Tag & Nacht“ sind happy. Denn die Clique rund um Joe, Paula & Co. feiern nicht nur das WG-Jubiläum, sondern auch die Schwangerschaft von Peggy. Doch kurz danach kommt es zu einer Katastrophe.

Die Stimmung auf der Party zum WG-Jubiläum könnte besser nicht sein, zumal sich alle über Peggys Schwangerschaft freuen – bis auf Theo. Er kann nicht verkraften, dass er Peggy verloren hat und startet eine Racheaktion mit fatalen Folgen.

Am Morgen der großen Zehn-Jahres-Jubiläumsfeier in der WG sorgt eine weitere tolle Nachricht bei Joe für Hochstimmung: Peggys Frauenärztin hat die Schwangerschaft bestätigt. Während die Freude in der WG groß ist, kann sich Theo nicht mit der Tatsache abfinden, Peggy endgültig verloren zu haben.

Brand-Katastrophe in der WG

Vor Paula gibt er sich jedoch besonnen. In Wirklichkeit plant Theo jedoch seine Rache – und taucht unter dem Vorwand, sich mit Joe versöhnen zu wollen, bei der Party auf. Die Lobhudeleien auf Joe bringen ihn allerdings schnell an seine Grenzen. Während Joe mit den anderen ausgelassen feiert, entlädt sich spontan Theos Hass und er legt in einer Kurzschlusshandlung Feuer in der WG… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Brandanschlag auf die WG! Verliert Peggy ihr Baby?