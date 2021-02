Berlin – Tag & Nacht: Theo kreuzt bei Jannes auf!

Aus heiterem Himmel kreuzt Theo bei Jannes auf und sucht das Gespräch. Als er bei “Berlin – Tag & Nacht” zusagt, ist Emmi außer sich. Doch am Ende überzeugt Jannes sie, ihn dabei zu unterstützen, mit seinem Vater Frieden zu schließen und die Vergangenheit abzuhaken.

Jannes (Benjamin Mittelstädt) ist völlig überrumpelt, als Theo (Ranndy Frahm) plötzlich vor seiner Tür steht und wieder den Kontakt zu ihm sucht – und Emmi (Denise Duck) außer sich vor Wut. Doch Jannes versucht ihr klarzumachen, dass er sich mit seinem Vater aussprechen muss, um mit sich im Reinen zu sein. Während Jannes kurz darauf bei Theo aufschlägt und nach einem emotionalen Gespräch mit seinem Vater Frieden mit sich und Theo schließt, holt Emmi besorgt Paula ins Boot.

Emmi will Jannes vor einem Fehler bewahren

Sie will Jannes unbedingt vor einem großen Fehler bewahren. Als Emmi und Paula schließlich alarmiert zu Jannes und Theo stoßen, ist Jannes sauer, dass alle sich in seine Angelegenheiten einmischen. Erst am Abend söhnt er sich mit Emmi aus und bittet sie, ihn zu unterstützen und für ihn mit stark zu sein… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.