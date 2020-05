Berlin – Tag & Nacht: Theo ist zurück!

Nach Fernando Dela Vega und Falko Ochsenknecht kehrt der nächste Darsteller zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurück! Ranndy Frahm aka Theo ist bald wieder in der Daily zu sehen.

Bei Emmi und Jannes läuft es bei „Berlin – Tag & Nacht“ derzeit absolut nicht rund. Emmi startet eine Affäre mit Basti – daraufhin trennt sich Jannes von ihr und zieht aus dem Loft aus. Das Liebes-Aus nimmt ihn so sehr mit, dass er wieder zu Drogen greift. Daraufhin erleidet er Wahnvorstellungen und hört Stimmen im Kopf.

Theo taucht wieder auf

Später glaubt Jannes, dass er sein Leben wieder im Griff hat. Er stattet seinen Freunden einen Besuch im Loft ab, um seine restlichen Sachen zu holen. Plötzlich steht laut einer Vorschau bei RTLZWEI sein Vater Theo in der Folge am 11. Juni 2020 vor ihm. Und auch Emmi will ihm unter die Arme greifen – doch dann rastet er völlig aus.

So ging es nach dem Serien-Aus weiter

Die Fans dürften sich freuen, dass Theo wieder in der Serie zu sehen sein wird – schließlich hat er die Serie damals ordentlich aufgemischt und sorgte immer wieder für Zündstoff. Im vergangenen Jahr hat uns Ranndy Frahm erzählt, wie es nach dem Serien-Aus weiterging. „Ich mache verschiedene Sachen. Ich schreibe Texte im Auftrag von anderen Leuten, programmiere Websiten nund ich habe erst kürzlich einen Vertrag für zwei Hörbücher unterschrieben, die ich vertonen soll. Ich mache weniger vor, sondern mehr hinter der Kamera und habe sehr viel Spaß dabei“, erzählte der Serien-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI auf Mallorca. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.