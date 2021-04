Berlin – Tag & Nacht: Theo erwacht aus dem Koma!

Nachdem Theo bei „Berlin – Tag & Nacht“ aus dem Koma erwacht ist, hofft Paula, dass sich die Dinge nun endlich aufklären werden. Doch Fehlanzeige: Ihr Bruder gibt vor, sich an nichts mehr erinnern zu können. Für Joe ist klar, dass Theo seine Amnesie nur vorspielt.

Als Paula am Morgen die Nachricht erreicht, dass Theo aus dem Koma erwacht ist, fällt ihr ein Stein vom Herzen. Sie glaubt erleichtert, dass sich nun endlich alles aufklären wird und ihre Unschuld bewiesen werden kann. Leider ist dem ganz und gar nicht so: Denn als Paula ihren Bruder im Krankenhaus besucht, muss sie entsetzt feststellen, dass Theo an die Tat offenbar nicht die leiseste Erinnerung hat.

Theo kann sich an nichts erinnern

Als Joe das erfährt, ist er außer sich vor Wut. Für ihn steht fest: Theo täuscht seinen Gedächtnisverlust dreist vor, um ihm und Paula eins reinzuwürgen. Aufgebracht sucht Joe ihn auf und fordert ihn auf, endlich die Wahrheit zu sagen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.