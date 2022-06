Berlin – Tag & Nacht: Tessa hat sich in Leif verknallt!

Leif feiert in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit seinen Freunden, dass er eine Festanstellung im Tattoo-Studio bekommt. Danach gesteht ihm Tessa, dass sie sich in ihn verknallt hat. Leif ist baff und Leni kämpft mit ihren Gefühlen: Warum ist sie eifersüchtig auf Tessa?

Leif kann sein Glück kaum fassen, als Daniel Krause ihm aufgrund seiner guten Leistungen einen Festvertrag im Tattoo-Studio anbietet. In der ersten Euphorie kommt es zu einem nahen Moment mit Leni. Doch dann taucht auch Tessa auf, um Leif zu gratulieren. Der innige Augenblick mit Leni ist schnell vergessen. Nach der Arbeit feiert Leif mit seinen Freunden im Kräsch.

Tessa macht Leif ein Liebesgeständnis

Dort weicht Tessa nicht von seiner Seite, was der emotional verwirrten Leni einen Stich versetzt. Leif ist überrascht und verunsichert, als Leni Tessa einen zickigen Kommentar verpasst. Er schiebt den Aussetzer aber auf Lenis Alkoholpegel. Nach der Feier ist Leif dann völlig baff, als Tessa ihm gesteht, sich in ihn verknallt zu haben. Er ist mit der Situation überfordert und muss die Gefühlsbeichte erst einmal sacken lassen. Derweil fragt Leni sich, was ihre offensichtliche Eifersucht auf Tessa zu bedeuten hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.