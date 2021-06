Berlin – Tag & Nacht: Tara stellt Miguel ein Ultimatum

Tara stellt Miguel in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ ein Ultimatum – doch dieser trennt sich von ihr. Als Dean auf die aufgewühlte Tara trifft, schüttet sie ihm ihr Herz aus und erzählt ihm, dass Miguel nur wegen Olivia geblieben ist. Wie reagiert Dean auf diese Info?

Als Tara von Miguel eine Entscheidung über ihre Beziehung fordert, trennt sich Miguel endgültig von ihr, weil ihm klar wird, dass er ihr einfach keine Liebe vorspielen kann und will. Miguel gibt dabei sogar zu, dass er tatsächlich wegen seiner Schwester in Berlin geblieben ist, was auch Olivia mitbekommt, die Miguel wegen der Trennung zunächst Vorwürfe macht.

Tara ist am Boden zerstört

Doch Miguel kann Olivia einfangen und während die beiden ausgelassen im LA Party machen, trifft Dean im Body Burn auf die am Boden zerstörte Tara. Von ihr erfährt er auch Miguels wahre Beweggründe, in Berlin zu bleiben. Überzeugt, dass Miguel nur wegen Olivia noch da ist, macht ihm Dean am Abend eine entschlossene Kampfansage… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.