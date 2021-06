Berlin – Tag & Nacht: Tara macht sich an Miguel ran!

Miguel hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seiner Schwester Olivia erzählt, in Tara verknallt zu sein, um ihr Vertrauen zurückzuzugewinnen. Als Tara von seinen angeblichen Gefühlen Wind bekommt, macht sie sich an ihn heran. Wie kommt Miguel aus dieser Nummer wieder raus?

Miguel ist unsicher, ob Olivia ihm seine Ausrede, auf Tara zu stehen, tatsächlich abgekauft hat. Deshalb wiederholt er ihr gegenüber immer und immer wieder, heimlich in Tara verknallt zu sein. Olivia schluckt die Lüge schließlich und Miguel glaubt, das Problem damit aus der Welt geschafft zu haben.

Miguel ist überrumpelt

Doch da irrt er sich gewaltig, denn um ihrem Bruder einen Gefallen zu tun, wirbt Olivia bei Tara für ihn. Die freut sich extrem, als sie von Miguels vermeintlichen Gefühlen für sie hört, da sie genauso empfindet. Miguel ist überrumpelt, als Tara ihn offensiv anmacht und stößt sie überfordert weg. Damit macht er sich bei Olivia erneut verdächtig…