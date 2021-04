Berlin – Tag & Nacht: Tara flirtet mit Connor!

Mit Connor im Schlepptau brechen Dean und Denny bei “Berlin – Tag & Nacht” zu einem Kumpeltag auf, um ihn von Toni abzulenken. Der Plan scheint aufzugehen, denn die hotte Tänzerin Tara ist offensichtlich interessiert an Connor. Kann sie ihn über Toni hinwegtrösten?

Connor ist überfordert, als am Morgen plötzlich nochmal Toni vor ihm steht und sich zerknirscht für ihre Vorwürfe von gestern entschuldigt. Sofort schöpft Connor Hoffnung auf ein Liebescomeback, verbietet sich das aber aus Vernunftgründen. Danach ist er allerdings extrem schlecht drauf und leidet unter der Lücke, die Toni in seinem Leben hinterlassen hat.

Connor und Tara landen im Bett

Seine Kumpels Dean und Denny wollen ihn mit einem Kumpeltag aufmuntern, doch in den zecken sich Olivia und Tara ein. Als Tara überraschend Interesse an Connor zeigt, beschließt er, sich Toni mit Tara aus dem Kopf zu vögeln und stürzt sich in einen heißen Flirt mit der attraktiven Tänzerin… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.