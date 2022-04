Berlin – Tag & Nacht: Sue wird brutal angegriffen!

Nach dem Angriff auf Sue bringt Milla die Dragqueen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ dazu, den Täter anzuzeigen. Alle sind erleichtert, als er zur Rechenschaft gezogen wird. Sue tritt nun doch noch im Matrix auf. Es wird eine fette Show – ganz im Zeichen der Diversität.

Milla ist immer noch schockiert, weil Dragqueen Sue vor dem Matrix angegriffen wurde. Sie will das nicht einfach so hinnehmen und den Täter zumindest dazu bewegen, dass er Reue zeigt. Doch er bleibt uneinsichtig. Milla und Mike statten das Matrix wegen des Vorfalls mit Kameras aus.

Sue zeigt den Täter an

Sue zeigt ihren Peiniger nach anfänglichem Zögern doch noch an und hat damit Erfolg. Die Dragqueen ist dankbar, weil Milla sie dazu motiviert hat, und will ihren Auftritt nun doch durchziehen. Milla ist happy, weil die Gerechtigkeit gesiegt hat. Am Abend startet im Matrix eine fette Show – ganz im Zeichen der Diversität. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.