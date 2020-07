Berlin – Tag & Nacht: Stürzt Joe komplett ab?

Peggy bleibt bei „Berlin – Tag & Nacht“ wie vom Erdboden verschluckt – und Joe gibt die Suche auf. In dem leerstehenden Bordell, in der er und seine Freunde vorübergehend wohnen, betrinkt er sich maßlos und fragt sich, was für einen Sinn sein Leben noch ergibt.

Nachdem Joe Peggy nicht ausfindig machen konnte, kehrt er nach Berlin zurück. In seiner Verzweiflung glaubt er, dass seine große Liebe mit ihm abgeschlossen hat und fällt in ein tiefes Loch. Seine Freunde versuchen zwar, ihn aufzubauen und machen ihm klar, dass er weiterkämpfen muss – aber für Joe scheint alles verloren.

Joe betrinkt sich

Ihm ist sogar egal, dass er vor dem finanziellen Ruin steht, weil die Versicherung nicht für den Schaden aufkommen will. Zum Glück hat ein Bekannter ihm Alina, Ole und Fabrizio übergangsweise eine Unterkunft in einem leerstehenden Bordell besorgt.

Dort flüchtet er sich ins Feiern und betrinkt sich bis zur Besinnungslosigkeit, um den Feuer-Alptraum in der WG zu vergessen. Als er ganz alleine ist wird ihm erneut klar, was er alles verloren hat – und ist kurz davor, sich aufzugeben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.