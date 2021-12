Berlin – Tag & Nacht: Stripperin verdreht Joe den Kopf!

Joe erhält Besuch in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Siggi und dessen Neffen Mischa, dem Joe das Bike repariert. Die beiden bedanken sich mit einer spontanen Werkstatt-Party. Joe kann endlich seine Sorgen vergessen. Es fühlt sich gut an, den Rocker in sich zu wecken.

Joe verabschiedet morgens Paula, die sich auf den Weg zu einem einwöchigen Seminar macht. Insgeheim ist er geknickt, dass sie ihm gerade jetzt, wo die Werkstatt so schlecht läuft, nicht mit ihrer positiven Energie zur Seite stehen kann. Allerdings wird er durch einen Besuch von Siggi und dessen Neffen Mischa abgelenkt, dem Joe das Bike repariert.

Joe lenkt sich mit einer Werkstatt-Party ab

Die beiden sind ziemlich happy und bedanken sich mit einer spontanen Werkstatt-Party inklusive Stripperin. Joe fühlt sich an die guten alten Zeiten erinnert und kann wider Erwarten endlich mal seine Sorgen vergessen. Er stellt fest, wie gut es ihm tut, den alten Rocker in sich wieder zum Leben zu wecken.