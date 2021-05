Berlin – Tag & Nacht: Streit zwischen Milla und Olivia eskaliert!

Olivia will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ unbedingt eine Aussprache mit Milla, die diese ihr jedoch verweigert. Abends mischt sich ungefragt Mike in den Streit ein, was Milla auf die Palme bringt. Die Lage eskaliert und Mike kassiert eine Ansage, die es in sich hat.

Nachdem Milla morgens mit Mike aneinandergerät, der sich einfach ins Bad vordrängelt, hofft Milla, wenigstens bei der Arbeit den Kopf freibekommen zu können. Aber da trifft sie erneut auf Olivia, die sich erneut mit ihr aussprechen will. Als Milla das entschieden abblockt, schließt Olivia sie und sich kurzerhand in der Umkleide ein.

Der Streit eskaliert

Milla bleibt aber stur, auch wenn Olivias Worte sie durchaus nicht kalt lassen. Abends startet Dean einen weiteren Versuch, um Milla und Olivia zu versöhnen. Als sich dann auch noch Mike in die Diskussion einmischt, reicht es Milla. Sie flippt aus und macht Mike entschieden klar, dass er sich aus ihrem Leben herauszuhalten hat… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ heute um 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.