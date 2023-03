Berlin – Tag & Nacht: Streit zwischen Joe und Bruno eskaliert!

Eigentlich möchte Joe in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ seinen Bruder nur von seinen Sorgen mit Katy ablenken, doch sein Rat, sich mehr um das Restaurant zu kümmern, hat ungeahnte Folgen. Plötzlich kommt es erneut zu einem heftigen Streit zwischen Bruno und seinem Bruder.

Bruno kann einfach nicht akzeptieren, dass seine Beziehung mit Katy ein endgültiges Ende gefunden hat. Joe versucht eindringlich an seinen Bruder zu appellieren, sich endlich wieder zu fangen und zu akzeptieren, dass Katy nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Er findet, Bruno sollte sich auf das Restaurant konzentrieren und alles andere erst einmal vergessen.

Bruno schießt über das Ziel hinaus

Leider ahnt Joe nicht, was er damit lostritt. Bruno schießt völlig über das Ziel hinaus, indem er nur noch High-End Produkte im Restaurant anbieten will. Als Joe nicht mehr an Bruno rankommt und Jonas auch keine große Hilfe ist, kommt es zu einem erneuten heftigen Streit zwischen den Brüdern, an dessen Ende Joe nur noch hoffen kann, dass Bruno alleine zur Besinnung kommt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.