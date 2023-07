Berlin – Tag & Nacht: Streit zwischen Bruno und Jonas eskaliert!

Als der Streit zwischen Bruno und Jonas in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erneut eskaliert, mischt sich Linda in die Angelegenheit ein und ergreift für Bruno Partei. Da der sich jedoch von seiner Affäre übergangen fühlt, schmeißt er Linda kurzerhand im Streit aus der WG.

Bruno erfährt, dass Jonas‘ Auto kaputt ist, und bietet ihm sofort Hilfe bei der Reparatur an. Mit dieser Geste hofft er, sich seinem Sohn wieder anzunähern. Doch Jonas lässt seinen Vater kalt abblitzen. Das bekommt auch Brunos Affäre Linda mit, die Bruno zu seiner Beziehung zu seinem Sohn löchert, was dieser genervt abblockt.

Bei einem Treffen mit Marco schöpft Bruno jedoch Hoffnung. Er könnte in der Gunst seines Sohnes steigen – wenn er ihm denn die Reparaturkosten bezahlt. Doch Jonas lehnt Brunos Geld ab und wirft ihm sogar vor, ihn kaufen zu wollen. Als Linda das mitbekommt, schaltet sie sich wütend in den Vater-Sohn-Konflikt ein. Bruno ist an seinem wunden Punkt getroffen und wirft Linda vor, sich übergriffig in seine Familienangelegenheiten einzumischen.

Bruno zahlt Schweigegeld

Überfordert schmeißt er sie aus der WG. Das lässt Linda nicht auf sich sitzen und erinnert Bruno im Streit daran, dass sie ihn wegen der Geldwäsche in der Hand hat. Notgedrungen zahlt Bruno Linda ein Schweigegeld, damit sie aus seinem Leben verschwindet. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.