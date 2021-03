Berlin – Tag & Nacht: Strafanzeige gegen Dean!

Dean und Olivia sind bei “Berlin – Tag & Nacht” in Feierlaune, als sie ihren alten Job zurückbekommt. Leider ist die Euphorie nur von kurzer Dauer, denn am selben Tag flattert unangenehme Post ins Haus: Gegen Dean liegt eine Anzeige vor. Hassan hat ihn verpfiffen.

Bei den Kids bricht am Morgen ein Streit um Olivia aus, als Toni sie auffordert, sich an den Mietkosten zu beteiligen. Weil Olivia aber gerade weder Job noch Geld hat, will Dean einspringen. Damit stößt er sie massiv vor den Kopf, denn Olivia will ihre Probleme selbst regeln.

Doch Dean kann sie schließlich überzeugen, seine Hilfe anzunehmen. Olivia gelingt es später sogar, ihren alten Job von Piet zurückzuergattern. Doch die Freude währt nur kurz, weil Dean eine Anzeige ins Haus flattert: Hassan hat ihn nach seiner Verhaftung offenbar bei der Polizei verpfiffen.

Um Olivias Euphorie über ihren neuen alten Job nicht zu trüben, verheimlicht er ihr die Anzeige zunächst. Als es trotzdem rauskommt, ist Olivia zutiefst verletzt und fühlt sich von Dean verarscht. Die beiden sprechen sich am Ende jedoch aus und schwören sich, sämtliche Probleme künftig nur noch gemeinsam anzugehen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.