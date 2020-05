Berlin – Tag & Nacht: Steigt Schmidti aus?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ hat Schmidti eine Schock-Diagnose bekommen: Er leidet an einer tödlichen Krankheit. Muss der beliebte Darsteller nun wirklich den Serientod sterben?

Jade hat Schmidti bei der Jagd nach Randalierern versehentlich eine Flasche an den Kopf geworfen. Daraufhin brach er zusammen und erlitt eine Platzwunde. Diese konnte behandelt werden, aber der Arzt machte im Rahmen der Untersuchungen eine schreckliche Entdeckung: Schmidti leidet an einem Aneurysma im Gehirn. Es handelt sich dabei um eine lebensgefährliche Krankheit. Auf die Frage, ob Schmidti sterben muss, hat der Mediziner genickt.

Nur eine Operation kann ihn retten

Für Schmidti brach nach der Diagnose eine Welt zusammen. Nur eine Operation kann ihn noch retten – die Überlebenschancen stehen jedoch bei 5 Prozent. Diese lehnt Schmidti ab und will lieber sein Leben genießen. Andre ist damit eingeweiht – Krätze & Co. wissen davon noch nichts.

Muss Schmidti wirklich sterben?

Wenn Schmidti bei „Berlin – Tag & Nacht“ tatsächlich sterben sollte, würde das zeitgleich das Serien-Aus für Alexander Freund bedeuten. Seitdem diskutieren die Fans, ob Schmidti wirklich den Serientod sterben wird. „Schade, dass er geht. Von der ersten Stunde mit dabei.. Absoluter Lieblingscharaktere“, meint ein User im Netz. „Das wäre wirklich traurig, wenn Schmidti gehen würde“; heißt es in einem anderen Kommentar.

Diskussionen im Netz

Einige andere Follower glauben hingegen nicht, dass Schmidti den Serientod sterben wird. Denn das würde wohl auch Krätze nicht vertragen. „Die Serie wäre dann nur noch ein Trauerspiel“, schreibt eine Userin. „Der Arzt sagte ja, man könnte es nicht operieren und nichts mehr für ihn tun, was absolut falsch ist. Man kann es sehr wohl operieren und in den meisten Fällen haben die Leute auch ein stinknormales Leben danach“, so ein weiterer Fan. RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.