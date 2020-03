Berlin – Tag & Nacht: Steigt Patrick Fabian aka André aus?

Patrick Fabian durchlebt derzeit eine aufregende Zeit. Erst im vergangenen Sommer ist der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ erstmals Papa geworden und ist total happy. Doch verlässt er nun die Soap? Ein Statement bei Instagram wirft Fragen auf.

Zuletzt hatte es bei André bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht einfach. Er will sich um sein Baby kümmern, doch Basti hat ihm das Leben schwer gemacht – hinzu kam immer wieder ein Zoff mit Mandy. Doch in der Soap muss er sich entscheiden: Will er Karriere machen oder für seinen Sohn Joey da sein?

André steckt in einer Zwickmühle

„Geld oder Familie? Mein Serien-Ich André steckt in der Zwickmühle. Soll er in Berlin bleiben um für seinen Sohn Joey da zu sein oder soll er auf Tour gehen und Karriere machen? Wie würdet ihr handeln? Was würdet ihr besser finden?“, fragt Patrick Fabian seine Follower bei Instagram.

Entscheidung für Karriere oder Familie?

Seine Rolle steckt in einer Zwickmühle. „Er möchte, dass es seiner Familie finanziell an nichts fehlt, darum wählt er zwar in erster Linie Geld, aber bei genauerem Hinsehen, tut er es für seinen Sohn, damit es ihm gut geht. Aber geht es ihm gut, wenn sein Vater nicht bei ihm ist? Ich sag es doch … Zwickmühle!“, so der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ weiter.

Serien-Aus für Patrick Fabian?

Sollte André tatsächlich auf Tour gehen und Karriere machen, würde das auch das Serien-Aus für Patrick Fabian bedeuten – zumindest vorerst. Denn dann wäre er zunächst nicht mehr bei BTN zu sehen. Ganz unwahrscheinlich wäre eine Auszeit nicht – schließlich ist er nicht nur Papa in der Serie, sondern auch im realen Leben geworden. Und es wäre durchaus denkbar, dass er sich mehr Zeit für seine Familie nehmen will… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr.