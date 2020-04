Berlin – Tag & Nacht: Steigt Kim aus?

Das Leben von Kim liegt bei „Berlin – Tag & Nacht“ in Scherben. Sie behauptete, dass Mike sie vergewaltigt habe und konnte nicht mehr mit der Lüge leben. Deshalb sprang sie von einer Brücke und wollte sich das Leben nehmen – danach kam sie ins Krankenhaus. Dann erzählte sie die ganze Wahrheit, dass die Vergewaltigung nur erfunden war. Für Basti ist das ein krasser Schock.

Für Kim ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ nichts mehr so wie es vorher war. Nachdem die Blondine wieder ansprechbar war, stürmten Paula und Connor die Klinik. Dort wollten sie Kim erneut zur Rede stellen. Später bei Basti packte sie tatsächlich aus und offenbarte, dass es nie eine Vergewaltigung gab und Mike unschuldig ist.

Basti hat die ganze Zeit zu Kim gehalten und ihr den Rücken gestärkt – umso größer war für ihn Enttäuschung, dass er von ihr angelogen wurde. Für ihn bricht damit eine Welt zusammen und kann nicht glauben, dass er von Kim so stark hinters Licht geführt wurde. Nach der krassen Beichte verlässt der das Krankenzimmer und lässt Kim allein zurück.

Achtung, Spoiler!

Nachdem die Lüge aufgeflogen ist, verständigt Basti die Polizei. Und dann steht die Konfrontation mit allen anderen an – Basti schleppt Kim mit in die WG, damit sie sich bei allen entschuldigt. Nik erfährt ebenfalls die ganze Wahrheit – auch er kann es nicht glauben. Wie es wohl nun für Kim weitergehen wird? Wird sie sogar Berlin verlassen und zu ihrem Vater nach Mallorca gehen? Das zeigt RTLZWEI in der nächsten Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.

Du bist selber depressiv oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte sofort die Telefonseelsorge! Die Hotline ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 oder besuche im Internet die Seite www.telefonseelsorge.de.