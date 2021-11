Berlin – Tag & Nacht: Steht Paula auf Miguel?

Schon wieder ist Paula in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Joe versetzt worden. Doch sie lässt den Kopf nicht hängen, sondern geht mit Mandy und Jojo zur Hot Schrott Boys-Stripshow in den Club. Am Ende des Abends ist sie ganz schön horny. Steht Paula etwa auf Miguel?

Paula ist enttäuscht, dass Joe nicht so viel Zeit mit ihr verbringt. Sein Vorschlag, den Grillabend nachzuholen, muntert sie zunächst auf, doch dann fällt auch der wieder ins Wasser. Also lässt sich Paula in ihrer Enttäuschung von Jojo und Mandy überreden, André und Miguels Hot Schrott Boys im Matrix anzusehen.

Joe lässt Paula zurück

Entgegen ihrer Erwartung ist sie von Miguels heißer Show sexuell ziemlich angefixt. Zurück in der WG will sie ihre Bedürfnisse mit Joe stillen, doch der ist von seinem Arbeitstag so fertig, dass ihm nichts anderes übrigbleibt, als sie erneut frustriert zurückzulassen.