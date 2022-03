Berlin – Tag & Nacht: Steht die WG vor dem Aus?

Die Stimmung in der WG ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ angespannt, seit Paula und Joe sich getrennt haben. Auch eine spontane Party endet im Streit. Paula und Rick landen im Matrix, wo ihnen Milla einen interessanten Vorschlag macht: Wollen sie ins Loft ziehen?

Die Stimmung in der WG ist nach der Trennung von Paula und Joe immer noch ziemlich angespannt. Das Problem ist dabei nicht nur die Tatsache, dass die Freundschaft zwischen den beiden belastet ist. Ole stichelt auch immer wieder gegen Paula, der so langsam aber sicher der Geduldsfaden reißt. Als sie in Joes Gegenwart offen mit dem Gedanken spielt, auszuziehen, unternimmt er einen letzten Versuch, die WG doch noch zusammenzuhalten.

Immer wieder Streit in der WG

Es soll eine kleine Party geben. Doch auch die wird schon torpediert bevor es eigentlich losgeht. Es gibt nämlich wieder mal Streit zwischen Paula und Ole. Paula verzieht sich mit Rick ins Matrix, wo Milla ihnen einen Vorschlag macht, der sie ins Grübeln kommen lässt. Wollen sie ins Loft ziehen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.