Berlin – Tag & Nacht: So wird das Comeback von Fabrizio!

RTLZWEI hat es vor wenigen Wochen verkündet: Fernando Dela Vega kommt bei „Berlin – Tag & Nacht“ zurück! Schon in der nächsten Woche wird er als Fabrizio sein Comeback feiern. KUKKSI verrät, wie seine Rückkehr in der WG wird.

Fabrizio hat damals die Serie verlassen und ging nach Italien zu seiner Mutter. Nun kommt er in den Kiez zurück und stattet den WG-Bewohnern einen Besuch ab. Joe (Lutz Schweigel) kann es nicht glauben, dass sein Kumpel plötzlich vor der Tür steht – für ihn ist das eine Mega-Überraschung.

Fabrizio taucht in der WG auf

Fabrizio kommt mit seiner fette Karre – offenbar hat er zuletzt einiges aus sich gemacht. Dann stellt Fabrizio klar, dass er gerne in Berlin bleiben will. Er schlägt Joe vor, eine Werkstatt zu eröffnen – zwar zeigt er sich zunächst skeptisch, findet die Idee dann später aber ganz cool. Eine Sache bereitet ihm aber dennoch Bauchschmerzen: Fabrizio bekommt mehrere mysteriöse Anrufe. Als er jedoch wieder einen Anruf bekommt, lässt er Joe im Body Burn stehen und verschwindet – was es damit wohl auf sich hat?

So waren die Dreharbeiten für Fernando Dela Vega

Hat Fernando Dela Vega die Arbeit am Set vermisst? „Ohne Ende, jeden Tag, du musst dir das so vorstellen: Ich bin morgens mit einem Lächeln aufgestanden und bin abends mit einem Lachen wieder ins Bett gegangen. Das war die Arbeit bei ‚Berlin – Tag & Nacht‘ für mich“, erzählt der Darsteller im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und wie war das Aufeinandertreffen mit den anderen Serienkollegen? „Mega-geil, mega-geil, ich hab ein Flashback nach dem anderen gekriegt (lacht)“, erzählt uns Fernando Dela Vega. Die Fans freuen sich riesig, dass er wieder in die Serie zurückkommt – schließlich gehörte er damals zu den beliebtesten Darstellern der Daily. Fabrizio ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ ab dem 22. Mai 2020 um 19 Uhr bei RTLZWEI zu sehen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.