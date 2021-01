Berlin – Tag & Nacht: So wird das Comeback von Emmy Russ!

Emmy Russ ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken und sorgte besonders bei “Promi Big Brother” für viele Schlagzeilen. Nun feiert die Blondine in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily “Berlin – Tag & Nacht” ihr Comeback.

Der TV-Star war damals schon bei BTN in der Rolle der “Nina Nockel” zu sehen. Lange, blonde Haare, scharfe Kurven, die sie oft knapp, vor allem aber immer sexy verpackt – das ist ihr Markenzeichen! Und ihr Comeback hat es in sich: Denn gleich zu Beginn verdreht sie Mike und André ziemlich den Kopf.

Emmy Russ musste nicht lange überlegen und hat sofort “Ja” gesagt, als sie von der Produktionsfirma angefragt wurde. “Kurz nach meinem Auftreten bei ‘Promi Big Brother’ bin ich ja so vielen Leuten im Gedächtnis geblieben und so natürlich auch dann Filmpool, sprich ‘Berlin Tag & Nacht’ aufgefallen. Da kam die Anfrage und da gab’s gar keine lange Bedenkzeit für mich. Das war direkt ein Ja”, erzählt Emmy Russ in einem Interview mit RTLZWEI.

Emmy Russ spielt sich selbst bei Berlin – Tag & Nacht

Sie selbst freut sich riesig, dass sie am Set der Soap stehen durfte: “‘Berlin Tag & Nacht’ kennt man natürlich. Da kommt man gar nicht dran vorbei. Ich war ja auch schon vor ein paar Jahren tatsächlich mal mit einer kleinen Gastrolle dabei, aber nicht als Emmy. Da war ich auch noch – ehrlich gesagt – ein Niemand. Also es ist schon so eine kleine Ehre, nochmal so richtig dabei zu sein und vor allem als ich selbst.”

Das passiert in den ersten Folgen

Und was erwartet Emmy eigentlich bei “Berlin – Tag & Nacht”? Dazu sagt die Darstellerin: “Emmy ist hauptsächlich im Salon ‘Schnitte’ zu sehen, meistens an Mandys und Paulas Seite. Sie gibt Mandy viel Zuspruch, ist eine sehr einfühlsame Person, was tatsächlich auch so der einzige Punkt war, an dem ich ein bisschen mit zu kämpfen hatte, weil ich eigentlich das Gegenteil von diesem ruhigen Part bin, also ich bin eher laut und frech. Und da musste ich halt wirklich mit viel Gefühl ran und das fiel mir tatsächlich ein bisschen schwer, diese Gefühle echt rüberzubringen. Aber wie ich das geschafft habe, das könnt ihr euch einfach selber anschauen, wenn ihr einschaltet.” RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19:05 Uhr. Schon gelesen? Emmy Russ: Comeback bei Berlin – Tag & Nacht!