Berlin – Tag & Nacht: So schlecht geht es Connor nach Liebes-Aus mit Toni!

Connor macht das Liebes-Aus mit Toni bei „Berlin – Tag & Nacht“ extrem zu schaffen. Doch er beschließt, auf den Rat von Kim zu hören und auf Abstand zu seiner Ex zu gehen. Als Connor später jedoch in der Schule sieht, wie Toni von Dean umgarnt wird, rastet er aus.

Connor ist wegen der Trennung von Toni nach wie vor betrübt und lässt sich nur widerwillig aufmuntern, als den Kids eine neue WG in Aussicht gestellt wird. Beim Besichtigungstermin hat Connor allerdings gar keinen Kopf für die Wohnung, sondern nutzt die Zeit, um Kim über Toni auszuquetschen.

Connor kann seinen Frust nicht verbergen

Als diese ihm aber rät, sich von seiner Ex fernzuhalten und sich auch die Wohnung als Flop entpuppt, ist Connor doppelt gefrustet. Schweren Herzens versucht er später in der Schule, Kims Rat trotzdem zu befolgen und Toni in Ruhe zu lassen. Doch als er mitbekommt, wie Dean eine Überraschung für seine große Liebe vorbereitet, kann er seinen Frust nicht länger verbergen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.