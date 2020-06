Berlin – Tag & Nacht: So reagiert Milla auf ihre Tochter!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Milla zuletzt von einem Stalker verfolgt – die Person hielt sich unter anderem im Treppenhaus auf oder folgte ihr bis zum Matrix. Doch nun ist klar: Es handelt sich dabei um ihre Tochter! Wie Milla darauf wohl reagieren wird?

Das Mädchen, das die Tochter von Milla sein will, schlägt erneut im Loft auf. Doch sie bestreitet vehement, die Mutter zu sein – obwohl sie weiß, dass das nicht stimmt. Um sich abzulenken, stürzt sich Milla lieber in die Planung ihres Geburtstags.

Tochter Amelie taucht im Loft auf

Milla ist zwar immer noch fertig nach der Begegnung mit ihrer mutmaßlichen Tochter, freut sich aber, als sie sich mit Caro nach ihrer Überreaktion wieder versöhnt. Sie trifft die Entscheidung, sämtliche Gedanken an ihre Tochter auszublenden – und als das Mädchen plötzlich wieder vor dem Loft auftaucht, gibt Milla weiter resolut vor, nicht seine Mutter zu sein. Dabei redet sie sich ein, dass die damalige Entscheidung, ihre Tochter wegzugeben, für sie beide richtig war. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschäftigt sich Milla lieber mit den Vorbereitungen zu ihrem 31. Geburtstag, in den sie mit einer fetten Party reinfeiern will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.