Berlin – Tag & Nacht: So reagiert Mike auf die Schwangerschaft von Kim!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Kim total fertig mit den Nerven! Eigentlich ist sie mit Mike zusammen – doch dann hatte sie einen Seitensprung mit Connor und erwartet jetzt sogar ein Kind. Nun erfährt auch Mike von der Schwangerschaft – aber wie er wohl reagieren wird?

In der vergangenen Zeit kam es immer wieder zum Zoff zwischen Mike (Filip Nikolic) und Kim (Nathalie Bleicher-Woth). Sie vertraute sich Connor (Jakob Grün) an und sprach mit ihm über ihre Beziehungsprobleme – mit bösen Folgen! Denn sie kamen sich näher und landeten sogar im Bett. Danach hatten beide ein schlechtes Gewissen, denn schließlich ist sowohl Kim als auch Connor vergeben. Deshalb wollten sie den Ausrutscher schnell vergessen – wenn das mal so einfach ginge…

Kim ist von Connor schwanger

Denn: Kim hat einen Schwangerschaftstest gemacht und dieser ist positiv ausgefallen! Sie erwartet von Connor ein Kind – damit sind ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Um das zu vertuschen, hat Kim aber bereits einen Plan B in der Tasche: Sie verzichtet beim Sex mit Mike einfach auf den Gummi – so kann sie später behaupten, dass das Kind von ihm sei. Die Schwangerschaft kann sie aber vor Mike nicht lange geheim halten!

Mike erfährt von der Schwangerschaft

Nach einer Klassenfahrt muss sich Kim mehrmals übergeben. Dann kommt er hinter ihre Schwangerschaft! Er weiß nicht zunächst nicht, wie er damit umgehen soll. Mike freut sich dann aber riesig, dass er Vater wird und will für seine Familie ein Haus bauen. Wenn er nur wüsste, dass in Wirklichkeit sein Sohn Connor das Kind gezeugt hat. Sollte er die Wahrheit erfahren, hätte das wohl nicht nur Auswirkungen auf die Beziehung mit Kim, sondern auch auf das Vater-Sohn-Verhältnis.

Laut der Vorschau spitzt sich die Situation aber Mitte Dezember zu. Denn will Kim ihr Kind abtreiben – den Schwangerschaftsabbruch scheint sie auch knallhart durchzuziehen. Mike ist darüber fassungslos und trennt sich endgültig von ihr. Ob er dann auch erfährt, dass er gar nicht der Vater des Babys war? Egal, wie es ausgeht – das hört sich nach ziemlich viel Drama in den nächsten Wochen an… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Mike trennt sich von Kim!