Berlin – Tag & Nacht: So reagiert Fabrizio auf JJ!

Das ist eine echte Überraschung! Julia Jasmin Rühle alias JJ kehrt zu „Berlin – Tag & Nacht“ zurück. Erst kürzlich kehrte auch Fabrizio in die WG zurück – doch wie reagiert er in der Serie darauf, dass er wieder auf seine Ex trifft?

Die Rückholaktion geht weiter: Nachdem Fernando Dela Vega alias Fabrizio wieder bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen ist, kehren auch bald Falko Ochsenknecht alias Ole, Ranndy Frahm alias Theo sowie Sina Minou alias Caro in die Serie zurück. Doch mit Julias Jasmin Rühle kommt es zu einem weiteren Comeback: Sie wird wieder als JJ in der Serie zu sehen sein. Damals waren Fabrizio und JJ in der Serie zusammen – zwischen den beiden knallte es aber auch immer wieder heftig.

Fabrizio ist geschockt

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ steht plötzlich JJ vor der Tür. Fabrizio ist völlig fassungslos, dass er wieder auf seine Ex trifft – eigentlich hat er mit dem Kapitel abgeschlossen. Er ist überfordert, denn sofort kommen negative Gefühle in ihm hoch. Wegen ihres Abgangs damals macht Fabrizio ihr bittere Vorwürfe. Fabrizio ist frustriert und lässt seine Wut an seine Kollegen ab. Doch noch ahnt er nicht, dass JJ wieder in der WG einziehen wird – das bringt dann das Fass endgültig zum überlaufen. Den Einzug will Fabrizio mit jedem Mittel verhindern.

Es knallt zwischen Fabrizio und JJ

Fabrizio stellt auch klar, dass ihm JJ nichts mehr bedeutet – die beiden zoffen sich am laufenden Band. Doch als sie dann von ihrem Freund schwärmt, rastet Fabrizioo völlig auf – er hat seine Eifersucht nicht unter Kontrolle. Doch als Peggy begeistert von der Bar von JJ berichtett, geraten die beiden kurze Zeit später erneut aneinander. Dann will er mit Ole der Szene-Location einen besuch abstatten – und werden dort von JJ überrascht. Die Fronten sind verhräert: Eskaliert die Situation zwischen Fabrizio und JJ komplett? Oder feiern die beiden vielleicht sogar doch ein Liebes-Comeback? Das zeigt RTLZWEI in den Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ ab dem 15. Juni 2020 um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: JJ taucht in der WG auf!