Berlin – Tag & Nacht: So geht Schmidti mit der Todes-Diagnose um!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Schmidti mit Jade total glücklich. Doch durch Zufall wird bei ihm ein Aneurysma entdeckt – es handelt sich dabei um eine lebensgefährliche Krankheit. Wie wird Schmidti mit der schockierenden Diagnose umgehen?

Die kommenden Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ werden dramatisch. Schmidti kann sein Glück nicht fassen, denn Jade will zu ihm aufs Hausboot ziehen. Doch das Liebes-Glück wehrt nicht lange: Er bekommt die Schock-Diagnose Aneurysma!

Die ganze Story: Schmidti, Jade und Krätze entdecken mehrere Randalierer auf dem Hausboot. Jade will diese mit einer Flasche attackieren – dabei trifft sie jedoch Schmidti am Kopf! Im Krankenhaus dann der Schock: Mediziner entdecken bei ihm ein Aneurysma. Die Ärzte sagen ihm, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Doch wie reagiert Schmidti auf die erschreckende Diagnose?

So reagiert Schmidti auf die Diagnose

Für Schmidti bricht eine Welt zusammen. Danach läuft er eine ganze Nacht durch Berlin. Später weiht er André damit ein – er weiß nicht, was er darauf sagen soll und reagiert komplett geschockt. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schiss gehabt“, gibt Schmidti zu.

Liebes-Aus mit Jade

Einen Tag später schwärmt Jade von der gemeinsamen Zukunft – das kann Schmidti wohl nicht ertragen und macht deshalb mit ihr Schluss. Einige Zeit später bricht er dann auf dem Hausboot zusammen. Schmidti beschließt, sein Leben zu genießen – zumindest so lange, wie es noch geht. Die Schock-Diagnose hält er bis auf André vor seinen Freunden geheim – doch später erfahren sie sie ganze Wahrheit. Krätze ist dafür, dass er sich operieren lässt – doch das lehnt Schmidti ab. Er hat sich anscheinend bereits aufgegeben. Kann Schmidti noch gerettet werden oder wird er tatsächlich den Serientod sterben? RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.