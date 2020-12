Berlin – Tag & Nacht: So geht es im Januar weiter!

Derzeit pausiert “Berlin – Tag & Nacht” bei RTLZWEI. Der Sender zeigt auf dem Sendeplatz zwischen Weihnachten und Silvester vor allem Spielfilme. Im Januar laufen dann die neuen Folgen der beliebten Soap. KUKKSI verrät schon jetzt, wie es dann weitergeht.

Am 23. Dezember 2020 lief die letzte Folge von “Berlin – Tag & Nacht” in diesem Jahr. Die Fans müssen sich noch einige Tage gedulden, bis es weitergeht – doch schon bald flimmern die neuen Folgen über die Bildschirme. Und da kochen die Emotionen über und auch die Fetzen fliegen: KUKKSI verrät schon jetzt, was in der ersten Januar-Woche alles passieren wird.

So geht es bei BTN weiter

Amelie packt über den Seitensprung aus

Es kommt, wie es kommen musste: Amelie (Pia Trümper) platzt die ganze Wahrheit über den Seitensprung mit Dean (Adonis Jovanovic) raus! Daraufhin macht Olivia (Jéssica Sulikowski) mit ihm Schluss. Und auch Milla (Liza Waschke) ist extrem schockiert, als sie davon erfährt – diese kreuzt nachts sogar bei Dean auf, um ihn zur Rede zu stellen. Amelie hat unterdessen ein schlechtes Gewissen, weil sie sich verplappert hat – doch dafür ist es nun zu spät. Olivia macht mit Dean endgültig Schluss.

Die Wahrheit über den Unfall kommt raus

Doch nicht nur die Wahrheit über den Seitensprung kommt raus. Amelie erfährt nämlich auch, dass Dean und Olivia in dem Wagen saßen, welcher sie angefahren hat. Sie ist kurz davor, dass Milla und Eric zu (Christoph Dannenberg) erzählen – Olivia und Dean wollen sie davon abhalten. Doch es ist zu spät: Später erfahren die beiden von dem Unfall. Milla beendet daraufhin die Freundschaft mit Olivia. Eric will unterdessen, dass sich die beiden selbst anzeigen.

Die WG’ler ziehen ins neue Loft

Erst vor einigen Monaten brannte die WG völlig ab und war danach unbewohnbar. Nun haben die WG’ler endlich ein neues Loft gefunden – neues Jahr, neue Bude! Denn: Endlich können Paula (Laura Maack) & Co. in die neue Wohnung einziehen. Joe (Lutz Schweigel) plant mit seinen Jungs eine Einweihungsfeier und später teilt er Paula mit, dass auch Piet (Frank Winter) in die WG einziehen wird – sie fühlt sich völlig vor den Kopf gestoßen. Und auch, wenn das nur zeitweise ist, da Piet eine neue Bleibe sucht – Paula ist ziemlich genervt, ihn als Mitbewohner zu haben.

Liebes-Comeback bei Krätze und Emmi?

Wir erinnern uns: Krätze (Marcel Maurice Neue) und Emmi (Denise Duck) waren bei “Berlin – Tag & Nacht” länger zusammen. Kommen nun wieder alte Gefühle hoch? Lynn (Laura Hink) will von ihrem Bruder wissen, ob mehr mit Emmi läuft. Offenbar wollte sich Emmi ihm wieder annähern und versuchen, ihn zu küssen. Doch dann erklärt sie später, dass sie noch immer an Jannes hängt und mit niemanden anderen etwas anfangen will. Doch entspricht das der Wahrheit oder empfindet sie in Wirklichkeit doch wieder mehr für Krätze? Die neuen Folgen von “Berlin – Tag & Nacht” zeigt RTLZWEI ab dem 4. Januar 2021 um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.