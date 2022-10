Berlin – Tag & Nacht: Sina will alles hinschmeissen!

Basti will in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ um jeden Preis verhindern, dass Jonas ein Mitschüler von Sina wird. Er redet ihn gegenüber der Schulleiterin schlecht – offenbar mit Erfolg. Doch Sina will das nicht so einfach hinnehmen. Sie droht damit, die Schule abzubrechen.

Basti erfährt, dass Jonas auf Sinas Schule kommen möchte. Für ihn steht fest: Das muss er um jeden Preis verhindern. Doch Sina hat Bruno und Jonas vorgewarnt. Als Basti in der Schule eintrifft, sind die beiden schon längst da, um mit Frau Emeling zu sprechen. Basti sucht ebenfalls das Gespräch mit der Schulleiterin und gibt alles, um Jonas vor ihr schlechtzureden.

Hat Basti sein Ziel erreicht?

Seine Strategie scheint sogar aufzugehen. Basti ist erleichtert, weil er glaubt, sein Ziel erreicht zu haben. Als er nach Hause zurückkehrt, steht er aber schon vor dem nächsten Problem: Sina droht nun damit, die Schule abzubrechen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.