Berlin – Tag & Nacht: Sina verliebt sich in Lynn!

Jonas und Sina geraten in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach Lynns plötzlichem Weggang aus Berlin in Streit, bei dem Jonas Sina vorwirft, sich selbst wie die Verlassene aufzuführen. Geschockt erkennt Sina, dass Jonas Recht hat und sie sich gerade in Lynn verliebt.

Sina ist nach Lynns plötzlichem Weggang nach Leipzig total niedergeschlagen und schwänzt darum unter einem Vorwand die Schule. Sina sucht Ablenkung bei Chiara, trifft in der WG jedoch nur auf Jonas, mit dem sie erneut in Streit gerät. Wütend gibt sie Jonas die Schuld an Lynns überstürzter Flucht aus Berlin, der ihr daraufhin unbedacht vorwirft, sich zu verhalten, als wäre sie hier die Verlassene und nicht er.

Sina und Jonas machen sich Vorwürfe

Sina ist geschockt, als Jonas mit seinen Worten ungewollt ins Schwarze trifft. Es scheint, als habe er einen Stein ins Rollen gebracht. Sina wird entsetzt klar, dass sie anscheinend gerade dabei ist, sich in ihre beste Freundin zu verknallen. Überfordert bittet sie daraufhin Basti, sie trotz Schule zu Paula und Marie fahren zu lassen. Basti ist zwar zunächst dagegen, willigt aber schließlich doch noch ein. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.