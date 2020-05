Berlin – Tag & Nacht: Sina Minou aka Caro kehrt zurück!

Die Macher von „Berlin – Tag & Nacht“ haben eine riesige Rückholaktion angekündigt. Nachdem Fabrizio, Ole, Sabrina und Theo in die Daily zurückkehrten, feiert die nächste Darstellerin ihr Comeback: In der Soap ist bald wieder Caro zu sehen!

RTLZWEI kündigte vor einiger Zeit einige Neuerungen bei „Berlin – Tag & Nacht“ an – das betrifft vor allem die Darsteller. Denn zahlreiche Urgesteine kehren derzeit in die Serie zurück. Nun ist auch bald wieder Caro in der beliebten Daily zu sehen.

Sina Minou gehörte bei „Berlin – Tag & Nacht“ damals zu den Fanlieblingen überhaupt. In der Soap war ihre Serienfigur frech und nahm kein Blatt vor den Mund. Caro war Tätowierein und arbeitete im Studio von Daniel Krause. Sie wollte keine feste Beziehung, sondern eher One-Night-Stands. Bei BTN wurde sie damals schwanger, erlitt aber eine Fehlgeburt – die Beziehung mit Mike ist zerbrochen.

Daniel Krause ist auch zurück

Sina Minou war nicht nur Tätowiererin bei „Berlin – Tag & Nacht“, sondern auch im echten Leben. Noch heute arbeitetet sie in dem Job und war auch immer auf diversen Branchen-Events vor Ort. Nun ist sie wieder bereit, auch als Schauspielerin wieder durchzustarten und feiert ihr großes Comeback in der RTLZWEI-Daily. Nicht nur sie, sondern auch Daniel Krause ist wieder in der Serie zu sehen.

So wird das Comeback von Caro

Die Freude von Milla ist riesig, dass Caro wieder im Loft auftaucht. Olivia sieht das jedoch anders – sie befürchtet, dass sie bei Milla nicht mehr die Nummer eins ist. Olivia und Caro könnten daher zu bitteren Konkurrentinnen werden. Denn wegen Caro lässt Milla sogar einen Mädelstag mit Olivia platzen – davon zeigt sie sich alles andere als begeistert. Doch dann erkennt Milla, dass sich Olivia ausgeschlossen fühlt – kann sie die Wogen wieder glätten? Oder endet das in einem Zickenkrieg? Die erste Folge mit Caro zeigt RTLZWEI am 15. Juni 2020 um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.