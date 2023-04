Berlin – Tag & Nacht: Sina macht Jonas eine Szene!

Nachdem Sina in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ Jonas gemeinsam mit Lynn sieht, kann sie ihre Eifersucht nicht länger zurückhalten und macht Jonas eine Szene. Völlig genervt von Sinas Verhalten, muss Jonas Sina klarmachen, dass er keine Lust mehr auf ihre Freundschaft+ hat.

Nachdem Sina von Paula am Morgen zurechtgewiesen wurde, sucht sie Unterstützung bei Jonas. Zu ihrer großen Enttäuschung zieht dieser sich jedoch abweisend zurück. Trotzdem redet sich Sina weiterhin ein, dass zwischen ihr und Jonas alles gut läuft und er total verknallt in sie ist. Vermutlich will er einfach nur aus übertriebener Coolness nicht zu seinen Gefühlen stehen.

Sina rastet komplett aus

Doch als Sina kurz darauf Jonas und Lynn in einem innigen Moment erwischt, kann sie ihre Wut nicht zurückhalten und macht ihm eifersüchtig eine Szene. Jonas reagiert ziemlich genervt und beendet daraufhin ihre Freundschaft+. Er gibt Sina deutlich zu verstehen, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Völlig aus der Fassung rastet Sina komplett aus und verschwindet. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.