Berlin – Tag & Nacht: Sina begibt sich in Gefahr!

Als Sina plötzlich Jonas in der Schule in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ trifft, wird sie demütigend von ihm ignoriert. Als sie dann noch merkt, dass er auf ihre Freundin Lynn stehen könnte, bricht sich ihre ganze Verzweiflung Bahn und sie muss sich in der Schultoilette übergeben.

Sina ist niedergeschlagen und behauptet Paula gegenüber, dass sie krank ist und deswegen nicht in die Schule kann. In Wahrheit will sie es vermeiden, Jonas zu sehen, und fühlt sich wie betäubt. Widerwillig verlässt sie schließlich doch noch das Haus, bereut dies aber zutiefst, als Jonas ihr in der Schule demonstrativ die kalte Schulter zeigt und sie gedemütigt stehenlässt.

Steht Jonas auf Lynn?

Im Unterricht erhärtet sich bald darauf ihr Verdacht, dass Jonas auf Lynn steht. Darauf reagiert sie sogar körperlich: Sie muss sich übergeben. Verzweifelt fleht sie ihre Freundin an, sich von Jonas fernzuhalten. Doch dafür scheint es bereits zu spät zu sein. Verloren und alleingelassen begibt sich Sina unaufmerksam in Gefahr. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.